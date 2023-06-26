انهيار مبنى مكوَّن من 14 طابقـًا في الإسكندرية

انهار مبنى صباح اليوم الإثنين مكوَّن من 14 طابقًا في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية في مصر.

وانتقل إلى موقع الانهيار مدير من الإسكندرية والقيادات التنفيذية، وطوَّقت قوات الدفاع المدني موقع العقار المنهار ووضعت سياجًا حديدية.

وكما حضرت العديد من سيارات ورجال الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

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وتسبَّب الانهيار في وجود عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاض بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا موجودين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطّم عدد من السيارات.

ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.

وكانت غرفة عمليات حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغًا بانهيار عقار بشارع سينما المنتزه بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الأنقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا موجودين بسوبر ماركت اسفله.

المصدر / وكالات