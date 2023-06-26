القيادي "أبو كويك": المقاومة مصرّة على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال

أكدّ القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك في الذكرى السابعة عشرة لـعملية "الوهم المتبدّد" أنّ المقاومة مصرةٌ على تحرير الأسرى كافة، من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشاد بالعملية البطولية "الوهم المتبدّد" والتي نفذتها المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام بقوله "نبرق بالتحية للمقاومين الذين نفذوا العملية وخطفوا الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتلوا ثلاثة جنود، وبعد خمس سنواتٍ تمَّ تحرير 1027 أسيرًا بصفقةٍ مشرفةٍ"

وشدَّد على أن المقاومة في غزة المحرَّرة أرسلت رسالةً بأن مقولة "الجيش الذي لا يقهر" هي عبارة عن وهمٍ نسجه الاحتلال وبدَّدته المقاومة بعنفوانها وأدائها البطولي.

وأبرق بالتحية للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافَّة، والذي يشكلُ الحاضنة الأساسية للمقاومة، ويتمسَّك بحقوقه ويدافع عن مقدَّساته وأقصاه.

وجدَّد تحيّته للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، مؤكدًا أن حماس وكتائب القسام وفصائل المقاومة ماضون في هذا الطريق حتى تحرير الأرض ونيل الحقوق والحرية.

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وكانت قد أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أنها ستبقى الوفية لأسرانا الأبطال، وأنَّ تحريرهم من سجون الاحتلال على رأس أولوياتها، وأن المقاومة التي أبدعت في إنجاز وفاء الأحرار عام 2011، هي اليوم أقرب من فرض معادلة وفاء جديدة تبدّد فيها أوهام الاحتلال وقادة حكومته الفاشية.

وحذَّرت الاحتلال من تداعيات حربه وعدوانه المتواصل ضد أسرانا وأسيراتنا في سجونه، مجدّدة التأكيد أنّها جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تكسر من إرادتهم وصمودهم، وسيواصل شعبنا ومقاومته الدفاع عنهم بكل الوسائل حتى تحريرهم.

ودعت جماهير شعبنا إلى مزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة مخطَّطات الاحتلال وعدوانه الغاشم، كما دعت جماهير أمتنا إلى مواصلة تضامنهم ودعمهم لنضال شعبنا وقضية أسرانا العادلة.

وشدَّدت على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ضد الأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء المرضى في سجونه.

المصدر / فلسطين أون لاين