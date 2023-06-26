وزير الدفاع الروسي يزور مناطق عمليات في أوكرانيا

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مناطق العمليات في أوكرانيا في أول ظهور علني له منذ التمرد الذي نفذته مجموعة فاغنر العسكرية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن شويغو تفقد مركز القيادة الأمامية لقوات الغرب في ما سمتها منطقة العملية الخاصة بأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع وبعد اطلاعه على تقرير قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف حول الوضع الحالي وطبيعة تحركات القوات الأوكرانية وأداء المهام القتالية من قبل القوات الروسية بشكل رئيسي، كلف المجموعة وقيادتها بمواصلة الاستطلاع النشط بهدف الكشف عن الخطط الأوكرانية والحؤول دون تنفيذها.

وتابعت أنه أشار إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات القوات الأوكرانية في المناطق التكتيكية الواقعة ضمن إطار عمل قوات الغرب.

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ونقل عنه البيان قوله إنه يولي اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في "العملية العسكرية الخاصة" وتهيئة الظروف لنشر الأفراد بشكل آمن.

ولم يظهر الوزير الروسي خلال التمرد القصير الذي قامت به قوات فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين الذي كان يعد مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأثار غياب شويغو عن المشهد تكهنات بشأن وضعه، حيث كان وقائد الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف من بين الشخصيات العسكرية الرئيسية التي سعى بريغوجين للإطاحة بها.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الروسي لمناطق العمليات في أوكرانيا بينما تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية في الشرق والجنوب ضمن هجوم مضاد بدأ مطلع الشهر الجاري ولا يزال في مراحله الأولى.

المصدر / وكالات