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حل امتحان تكنولوجيا المعلومات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. علمي وصناعي

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حل امتحان تكنولوجيا المعلومات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. علمي وصناعي

26 يونيو 2023 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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حل امتحان تكنولوجيا المعلومات الثانوية العامة "توجيهي" 2023.. علمي وصناعي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان تكنولوجيا المعلومات للفرعين العلمي والصناعي، صباح اليوم الاثنين الموافق 26/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان تكنولوجيا المعلومات علمي وصناعي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات هذا امتحان.

اقرأ المزيد: مراجعات الثانوية العامة أسئلة وإجابات 2023

ويوفر موقع "" صورة ورقة اختبار تكنولوجيا المعلومات علمي وصناعي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان تكنولوجيا المعلومات بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان التكنولوجيا من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان تكنولوجيا المعلومات للفرعين العلمي والصناعي توجيهي 2023

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امتحان تكنولوجيا المعلومات علمي وصناعي توجيهي 2023ص3.png
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جاري إضافة حل امتحان تكنولوجيا المعلومات للفرعين العلمي والصناعي توجيهي 2023

 

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية
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