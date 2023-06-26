حل امتحان تكنولوجيا المعلومات الثانوية العامة "توجيهي" 2023..أدبي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان تكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الاثنين الموافق 26/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان تكنولوجيا المعلومات الفرع الأدبي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات هذا امتحان.

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ويوفر موقع " " صورة ورقة اختبار تكنولوجيا المعلومات أدبي 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان تكنولوجيا المعلومات بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان تكنولوجيا المعلومات من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان الوزاري 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

امتحان تكنولوجيا المعلومات الفرع الأدبي توجيهي 2023













جاري إضافة حل امتحان تكنولوجيا المعلومات أدبي توجيهي 2023





المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع إلكترونية