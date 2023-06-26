نتنياهو: نحن بحاجة للسلطة في رام الله ولن نسمح بانهيارها

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لن تسمح بانهيار السلطة في رام الله، وأنها تستعد للفترة التي تلي رحيل رئيسها محمود عباس.

وشدَّد نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين، إن حكومته أيضًا ترفض بشدَّة قيام دولة فلسطينية.

وبحسب "كان"، فإن أقوال نتنياهو جاءت ردًا على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية والأمن حول العلاقات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية.

ونقلت "كان" عن نتنياهو قوله "إننا نستعد لليوم الذي يلي عباس، ونحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية، ولا يمكننا (السماح) أن تنهار، ولا نريد أن تنهار، ونحن مستعدون لمساعدتها من الناحية الاقتصادية".

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وأضاف نتنياهو أن "لدينا مصلحة بأن تستمر السلطة الفلسطينية بالعمل، وفي النواحي التي تنجح بالعمل فيها فإنها تنفذ العمل لمصلحتنا، ولا توجد لدينا مصلحة بسقوطها".

ورفض بشدَّة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال إنه "ينبغي قطع تطلعاتهم لدولة".

وفي سياق متصل رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تستمر السلطة في التشبّث باتفاقات التسوية الاقتصادية والأمنية، فيما تواصل دول عربية السير في عجلة تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين