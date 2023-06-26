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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدَّدة من جنود الاحتلال

26 يونيو 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام.

بدورها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اقتحام المستوطنين بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة، وأدائهم طقوساً تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

ونشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات الأقصى وعند أبوابه، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #تهويد القدس #الهيكل المزعوم #اقتحام المستوطنين

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