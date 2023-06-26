قوات الاحتلال تداهم منازل أسرى ومحرَّرين مقدسيّين وتصادر مبالغ مالية وممتلكات

داهمت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الإثنين، منازل عدَّة تعود لأسرى ومحررين مقدسيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن سلطات الاحتلال داهمت منازل تعود لأسرى ومحرَّرين مقدسيين، وصادرت مبالغ مالية، وسيارات، وممتلكات.

وأضاف أن قوات الاحتلال نفذت في حملة المداهمة ذاتها، عمليات تخريب واسعة داخل منازل الأسرى والمحرَّرين المقدسيين، وأجرت تفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.

وعرف من منازل التي داهمتها قوات الاحتلال حتى الآن، كل من باسل عبيدات، موسى فطافطة، يعقوب أبو عصب، عمر عبيد، علاء صلاح، عز الدين بربر، نجله عبد الرحيم بربر، غازي كنعان، محمد عودة، محمد بكر مصطفى، مجد كركي، أنس أبو سنينة، أحمد مناصرة، حسن خلفاوي، محمد كمال عبيد، محمد العباسي.

وفي السياق، استنكرت وزارة الأسرى والمحرَّرين ما أقدمت عليه قوات الاحتلال تجاه منازل الأسرى والمحرَّرين المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين