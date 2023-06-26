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بعد الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يبحث عن بديل صلاح

26 يونيو 2023 . الساعة 06:31 بتوقيت القدس
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بعد الإخفاق الأوروبي.. ليفربول يبحث عن بديل صلاح

بدأ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي البحث عن لاعبين بدلاء للهداف المصري محمد صلاح بعد موسم متواضع للفريق الأحمر انتهى به المطاف خارج دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي والذي تقع في المستوى الثاني لبطولات الأندية الأوروبية بعد دوري أبطال أوروبا وقبل بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الأول في المواسم الخمسة الماضية إذ أنهاها جميعا هداف النادي الموسمي بالإضافة إلى مساهمته بتتويج الفريق الأحمر بكبرى البطولات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وغيرها.

وبحسب "ليفربول إف سي نيوز" فإن المدرب الألماني بات قلقا من الاعتماد على لاعب واحد لفريقه ما دعاه إلى وضع الإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أحد خياراته القادمة ليكون بديلا للفرعون المصري وسط أنباء باهتمام من نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيين باللاعب الإيطالي.

المصدر / وكالات
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