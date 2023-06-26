لاعب الشاطئ يتعرض للإصابة

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد نادي خدمات الشاطئ، العائد لدوري الدرجة الممتازة تعرض لاعب فريق كرة القدم عبد الله أبو حسنين لإصابة بالتواء في الركبة، خلال مشاركته في المباراة التجريبية، التي خاضها أمام شباب جباليا، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وسيغيب أبو حسنين عن الملاعب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، سيخضع خلالها للعلاج والتأهيل قبل الانتظام في التدريبات مُجدداً.

وبات أبو حسنين مُهدداً بالغياب عن المباراة الأولى لفريقه في بطولة كأس فلسطين، والتي ستجمعه بفريق جماعي رفح دور الـ32 من المسابقة.

وكان الشاطئ قد فاز على فريق شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء التجريبي الذي جمعهما، على ملعب بيت لاهيا البلدي، وسجل ثلاثية البحرية أحمد أبو حسنين ومحمد أبو ريالة "هدفين"، بينما سجل هدف الثوار اللاعب يوسف سالم.