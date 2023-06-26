غزة الرياضي يتعاقد مع لاعب جديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي غزة الرياضي مع اللاعب محمد المشوخي، لتعزيز صفوف فريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانتظم المشوخي في تدريبات العميد، حيث يُجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، وسبق له اللعب لعدة فرق أبرزها خدمات رفح وخدمات الشاطئ واتحاد بيت حانون والقادسية والجلاء وأخرها نماء.

وكان نادي غزة الرياضي قد اتفق على استمرار الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس مع الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية الكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق، بينما تعاقد مع صانع الألعاب محمد الغول، ولاعب خط الوسط حربي السويركي، بالإضافة للرباعي فادي عساف ومحمد فروانة وعبدالله أبو غزة ويوسف داوود.

من جهة أخرى، واصلت أندية دوري الدرجة الأولى تدعيم صفوفها بالتعاقد مع لاعبين جُدد، استعداداً لخوض منافسات بطولات كرة القدم الموسم القادم 2023/2024.

واستعاد فريق شباب الزوايدة متوسط ميدانه السابق عمرو شوقي، بالإضافة لضم المدافع خليل عوض قادماً من نادي شباب المصدر لمدة أربعة مواسم، كم تم تعزيز صفوف الفريق باللاعب نائل أبو الروس، لتعزيز صفوف الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وضم نادي خدمات جباليا الثلاثي عبدالله جبر قادماً من نادي غزة الرياضي، وحسام المصري وأحمد علوان من نادي نماء.

وأعلن نادي خدمات النصيرات عن تدعيم صفوفه بضم الرباعي "إبراهيم وعطايا جربوع، ومحمد قشطة، ومهدي أبو عرمانة"، وجميعهم من محافظة رفح.