لاعب غير متوقع على رادار برشلونة لتعويض بوسكيتس

لا يزال برشلونة الإسباني يبحث عن بديل مناسب للاعبه السابق وقائده سيرخيو بوسكيتس، المنتقل حديثًا في صفقة انتقال حر إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده، ليدخل نجم وسط فياريال دائرة اهتمام تشافي هيرنانديز ليكون جديد الفريق هذا الصيف.



وأكد موقع "ريليفو" الإسباني في تقرير له اليوم، أن تشافي يفكر في التعاقد مع دانييل باريخو قائد فريق فياريال، واستغلال وجود بند في عقده يقضي برحيله بشكل مجاني في حال حصوله على عرض رسمي، ما يعني أن برشلونة لن يدفع أي مقابل مالي إلى فياريال في حال إقناع اللاعب بحمل قميصه بدءًا من الموسم المقبل.



وينتهي عقد باريخو مع الغواصات الصفراء صيف عام 2024؛ لكنه يملك حرية الانتقال إلى نادٍ آخر قبل نهاية عقده، وهو الأمر الذي يريد النادي الكتالوني استغلاله من أجل تعزيز صفوفه بلاعب مخضرم قادر على لعب دور بوسكيتس في وسط الميدان، خاصةً في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها النادي في التعاقد مع نجوم آخرين مقابل مبالغ كبيرة.



ورغم ظهور تقرير "ريليفو" الذي أكد بأن باريخو مرتاح في فياريال، ويأمل في قيادته الموسم المقبل للتتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي المتأهل إليها، فإنه قد يفكر جديًا في الرحيل إذما وصله عرض رسمي من برشلونة المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا سيما أنه في سن الـ34 ويقترب من نهاية مسيرته وقد لا تُتاح له فرصة أخرى للعب دوري الأبطال.



من جهة أخرى، يقترب بطل الدوري الإسباني في آخر نسخة من إنهاء تعاقده مع الألماني إيلكاي غوندوغان في صفقة مجانية قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، على عكس صفقة نجم وسط ريال سوسيداد مارتين زوبيميندي التي سقطت في الماء، لتتوجه الأنظار نحو باريخو القادر على شغل منصب متوسط ميدان دفاعي بمواصفات مشابهة لتلك التي يمتاز بها بوسكيتس.



ويعاني برشلونة مشكلات مالية كبيرة في الفترة الحالية، وهو ما يحرمه من التعاقد مع نجوم كبار بمقابل مالي كبير، بما يفرض عليه البحث عن لاعبين أحرار من أي التزامات تعاقدية للتعاقد معهم هذا الصيف لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

المصدر / فلسطين اونلاين