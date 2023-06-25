قناة عبرية: قفزة كبيرة في عداد عمليات إطلاق النار مقارنة بالأعوام الماضية

ذكرت قناة عبرية، أن العام الجاري شهد قفزة كبيرة، في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية التي تضمنت إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، قياسا مع الأعوام الماضية.

وقالت "القناة14العبرية"، مساء اليوم الأحد، وفق معطيات أمنية، إنه منذ بداية العام وحتى الآن تم تنفيذ 147 عملية، منها 120 عملية إطلاق نار.

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ومقارنة بالسنوات السابقة، أوضحت أنه عام 2022 بأكلمه، تم تنفيذ ما مجموعه 202 عملية، منها 150 عملية إطلاق نار، وفي عام 2021 تم تنفيذ 117 عملية منها 60 عملية إطلاق نار.

ولفتت إلى أن 15 عملية إطلاق نار وقعت خلال الأسبوع الماضي لوحده في الضفة الغربية المحتلة، منها 13 عملية استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة بأشكالها المختلفة، في ظل تزايد هجمات المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال، وفي ظل حكومة يمينية متطرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين