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الاحتلال يفرج مجددا عن الأسير الأردني أبو خضير ويمنعه من السفر

25 يونيو 2023 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير بعد اعتقال إداري لمدة 8 أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن أبو خضير، قبل عام بعد قضائه حكماً مدته 6 سنوات في السجون.

وبعد الإفراج عنه بأسبوع توجه الأسير الذي يحمل الجنسية الأردنية إلى معبر "الكرامة" للمرور حيث عائلته في الأردن وبعد وصوله للمعبر، تم إخباره من قبل قوات الاحتلال أنه ممنوع من السفر وعليه العودة إلى فلسطين المحتلة، وبذلك تم حرمانه من الالتقاء بعائلته في الأردن.

ومع خروج أبو خضير، ينتظر 18 أسيرا أردنيا الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، بحسب هيئات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / وكالات
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#الأردن #الأسير الأردني أسيد أبو خضير

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