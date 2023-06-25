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الإعلام العبري يزعم العثور على صاروخ في القدس

25 يونيو 2023 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عثور قوات الاحتلال الإسرائيلي على صاروخ في بيت حنينا بالقدس المحتلة خلال مسيرة الأعلام الصهيونية.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن جهاز "الشاباك" يحقق في قضية أمنية خطيرة، بعد العثور على صاروخ في بيت حنينا قرب القدس خلال "مسيرة الأعلام".

وأفادت أن التحقيق يجري فيما إذا كانت هناك نية لإطلاقه أم لا.

وأشارت "يديعوت" أن الاحتلال يزعم عثوره على صاروخ في القدس، تزامناً مع مسيرة الأعلام الاستيطانية التي جرت في 18 مايو الماضي في القدس المحتلة.

وبحسب قناة (كان) العبرية، فإن فلسطيني من رام الله جهز صاروخين لإطلاقهما على مدينة القدس خلال مسيرة الأعلام الاستيطانية.

وزعمت القناة العبرية، أن الشرطة والشاباك التابعين للاحتلال تمكنوا من اعتقال الفلسطيني.

المصدر / وكالات
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#القدس #مسيرة الأعلام الاستيطانية

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