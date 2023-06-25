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أبو كويك: شعبنا لن يستسلم وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل

25 يونيو 2023 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك أن شعبنا لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل.

وأوضح أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد أن "الارتدادات والفعاليات المقاومة المشهودة في الضفة الغربية، والتي تتصاعد في كل وقت، تشكل رسالة قوية موجهة للاحتلال، بإصرار شعبنا على مواصلة مقاومته ونضاله، والتي من الممكن أن تتدحرج إلى انتفاضة ثالثة".

وتابع قائلاً: "شعبنا يدافع عن أرضه وإنسانه ومقدساته، وصولاً إلى تحرره من هذا الاحتلال الغاصب"، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها الاحتلال، لن تدفع شعبنا للاستسلام أو الرضى بالواقع الاحتلالي أو التسليم بالتهويد وتدنيس المقدسات وتقسيمها.

وذكر أن شعبنا مصر على الاستمرار في نهج المقاومة، رغم مخططات أجهزة السلطة التي تتساوق مع الاحتلال، في محاولات وأد المقاومة وإنهائها، مشيراً إلى ضرورة أن تظل البوصلة دوماً موجهة نحو الوحدة الوطنية لردع الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية هجمات للمستوطنين على منازل المواطنين وحرق لممتلكاتهم ومركباتهم وأراضيهم، بمساندة وحماية قوات جيش الاحتلال.

وتصدى الأهالي لهجمات المستوطنين وأجبروهم على التراجع في مناطق مختلفة من بلدات وقرى الضفة.

وأكدت حركة حماس أنّ الجرائم البشعة التي ارتكبها المستوطنون لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته، وستكون مقاومتنا أمينة في الدفاع عن شعبنا ورد العدوان بكل الوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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