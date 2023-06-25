مسؤول بالمستوطنات: خيام حزب الله تثير قلقًا بين المستوطنين

قال رئيس ما يسمى بـ"منتدى مستوطنات خط المواجهة على الحدود الشمالية"، موشيه دافيدوفيتش، إنّ هناك "حالة من القلق تسود صفوف المستوطنين بسبب الموقعين اللذين أقامهما حزب الله في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وناشد موشيه، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "زيارة المنطقة الحدودية مع لبنان، لإطلاع المستوطنين فيها على سبب اتباع سياسة ضبط النفس مع حزب الله".

وكان جيش الاحتلال قد أبلغ، الخميس الماضي، قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بشأن خيمتين أقامهما "حزب الله"، في موقعين يعتبرهما الاحتلال جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي رسالة أرسلها للأمم المتحدة، هدّد الاحتلال باستخدام القوة العسكرية لإخلاء الموقعين المذكورين في حال لم يتم إخلاؤهما من قِبل "حزب الله".

من جهته يؤكد "حزب الله"، أنّ "هذه الأراضي لبنانية يحتلها كيان الاحتلال، وأنّ للبنان الحق في الوصول إليها، سواء عبر مؤسساته الرسمية أو من خلال الأهالي الذين يعتاشون من العمل في الحقول الزراعية أو في رعاية الماشية".

المصدر / وكالات