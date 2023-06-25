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بالصور الحجاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

25 يونيو 2023 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداءً بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم.

وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة. حيث وفرت كافة الخدمات الطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة.

ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.

المصدر / وكالات
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#مشعر منى #يوم التروية

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