بادرة حسن نية.. مجلس طلبة النجاح يعلق اعتصامه للحوار مع إدارة الجامعة

أعلن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح في نابلس عن تعليق الاعتصام حتى الأحد المقبل، كبادرة حسن نية مع فتح المجال للحوار مع إدارة الجامعة بما يضمن حق الطلاب وعلى قاعدة "عدم وجود صفر جامعة" في قضية امتحان غير المكتمل لطلبة كلية الطب.

وأكد مجلس طلبة النجاح، في بيان أصدره عصر اليوم الأحد، حرصه الدائم على الاصطفاف خلف حقوق الطلبة، والحفاظ على جامعة النجاح الوطنية أولى جامعات الوطن، بطلبتها وإدارتها وجميع كادرها الأكاديمي والإداري.

وأضاف البيان أن صورة آخر تطورات قضية امتحان غير المكتمل لزملائنا في كلية الطب فقد تناقشت جميع الكتل الطلابية مع مجلس الطلبة بطرح لحل الأزمة هذا اليوم، يقوم على قاعدة الحفاظ على حقوق الطلبة واستقرار الحياة الدراسية داخل الجامعة.

وأوضح المجلس أنه تقرر تشكيل لجنة حوار من مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية مع الجامعة سنضعهم في صورة مخرجاته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك (صبيحة يوم الأحد).

وشكر مجلس اتحاد الطلبة الكتل الطلابية المشاركة في الاعتصام في الحرم الجامعي والكتل التي شاركت في الحوارات المستمرة مع إدارة الجامعة.

وقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة عمر الساري إنه تم تعليق اعتصام مجلس الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح بعد التوصل لحل مبدئي للحفاظ على حقوق طلبة المجمع الطبي.

وأشار الساري إلى أن تم الاتفاق على عدم رصد أي علامة صفر لأي طالب لم يتقدم لامتحان غير مكتمل، على أن يتم بلورة حل نهائي في الأيام المقبلة بما يحفظ حقوق الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين