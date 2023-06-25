بروزوفيتش برفض برشلونة ويقترب من النصر السعودي

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق لضم الدولي الكرواتي، ونجم إنتر ميلان الإيطالي، مارسيلو بروزوفيتش.



ولا يُمانع نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيع نجمه الكرواتي هذا الصيف، رغم تبقي ثلاث سنوات في عقده الذي سينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2026.



وتابع الصحفي الإيطالي في تغريدته قائلاً: "توصل النصر ومارسيلو بروزوفيتش إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية؛ إذ سيحصل اللاعب على 20 مليون يورو سنويًا (راتبه الحالي 12 مليون)، بعقد يمتد حتى يونيو 2026".



وغرد الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريتسيو رومانو، عبر حسابه في "تويتر": "النصر ما يزال واثقاً من صفقة مارسيلو، وستستمر المحادثات في الساعات المقبلة، وسيكون يوم الإثنين يوماً حاسماً لتوقيع العقود بين الطرفين".



وانضم بروزوفيتش إلى إنتر ميلان عام 2015، قادمًا آنذاك من دينامو زغرب الكرواتي، وخلال 330 مباراة خاضها برفقة الأفاعي، تمكن مارسيلو من تسجيل 31 هدفاً.



وأسهم النجم الكرواتي في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي 2020-21، وكان عنصراً مهماً في تشكيلة الفريق التي تأهلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 والذي خسره الفريق 0-1 أمام مانشستر سيتي.

المصدر / فلسطين اونلاين