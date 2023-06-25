موعد إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

أكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم الأحد، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أن كيليان مبابي يعيش أيامه الأخيرة كلاعب في باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسينتقل الصيف الجاري إلى ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني.



ونقلت الشبكة في تقريرها عن مصدر فرنسي وصفته بـ"المقرب من باريس سان جيرمان" قوله إن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الصيف الحالي، مشيرة إلى أن هذا المصدر كان أول من كشف عن تمديد عقد مبابي مع باريس الموسم الماضي، وهو ذاته من كشف قبل أيام عن وصول المدرب الجديد لنادي العاصمة الفرنسية.



وتابعت الشبكة الإسبانية نقلها عن مصدرها مشيرة إلى أنه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي بصفقة ستجعل النجم الفرنسي الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ إذ ستصل قيمة الصفقة إلى 300 مليون يورو.



وأشار المصدر الفرنسي إلى أنه من الممكن أن يتم انتقال مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في شهر يوليو/ تموز القادم، موضحًا أن مبابي لن يتدرب بعد الآن مع باريس سان جيرمان؛ بسبب معرفته بأنه سيغادر، على حد قوله.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن لاعبي باريس سان جيرمان سيعودون إلى التدريبات لبدء الموسم التحضيري في 4 يوليو/ تموز القادم، وهو تاريخ مهم لتأكيد المعلومات التي وردت من المصدر المقرب من باريس سان جيرمان، والذي كان أول من كشف أن مبابي جدد لباريس وذلك في مايو/ أيار 2022، أي قبل أسابيع من التقاط مبابي والخليفي صور إعلان التمديد، وهو المصدر ذاته الذي كشف عن إبرام اتفاق بين لويس إنريكي وباريس سان جيرمان.

المصدر / فلسطين اونلاين