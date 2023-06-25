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الاحتلال يقتحم قسم في "عوفر" ويجري تفتيشات استفزازية

25 يونيو 2023 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (21) في سجن "عوفر"، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة في القسم، ودمَّرت مقتنيات الأسرى.

وأوضح نادي الأسير، في تصريح صحفي، أن "وحدات القمع اليماز، والمتسادا، اقتحمت قسم (21) في معتقل عوفر، وعبثت بأغراض الأسرى ومقتنياتهم".

ووحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز السام المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدّي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصًا حارقًا، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليًّا، ورصاص غريب يحدث آلامًا شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الاسرى #معتقل عوفر

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