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بدلًا من ملاحقة المقاومين والنشطاء

خريشة يطالب السلطة بنشر عناصرها لحماية المواطنين من جرائم المستوطنين

25 يونيو 2023 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة
رام الله/ خاص "فلسطين":

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أجهزة السلطة بنشر عناصرها في البلدات والقرى المحيطة بالمستوطنات؛ لتوفير الحماية للمواطنين من جرائم المستوطنين المتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأشار خريشة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن نجاح المقاومة المسلَّحة ضد الاحتلال ومواقعه العسكرية أفقده صوابه ودفعه للانتقام من الفلسطينيين عبر عصابات المستوطنين الذين هاجموا العديد من القرى والبلدات الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وذكر أن الحاضنة الشعبية للمقاومة المسلَّحة أغاظت الاحتلال وأجهزته الأمنية ودفعته للانتقام الجماعي من الفلسطينيين.

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ورأى أنه بإمكان السلطة نشر عناصرها بالمئات في البلدات والقرى –ولو بالزي المدني– بدلًا من التكدّس في المقرات الأمنية والمدن الداخلية.

وأكد أن المطلب الثاني من السلطة يتمثل بوقف ملاحقة المقاومين والاعتقالات السياسية والإفراج العاجل عن جميع المقاومين والمعتقلين في سجونها.

وأوضح أن تغليب المصلحة الوطنية بين المقاومين في نابلس وجنين ومناطق أخرى من الضفة عزَّز من نجاح المقاومة المسلَّحة في الضفة وجعلها ظاهرة موجعة للاحتلال ومستوطنيه.

وشدَّد خريشة على ضرورة تعزيز ثقافة المقاومة؛ لكونها السبيل الوحيد لحماية الأرض والحقوق واستعادة الأراضي المحتلة.

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#حسن خريشة #أجهزة السلطة

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