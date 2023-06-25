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الاقتصاد" تحذّر من التعامل مع شركة باسم "بنك وايت انترناشونال"

25 يونيو 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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الاقتصاد" تحذر من التعامل مع شركة بنك "وايت انترناشونال"

حذَّرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة باسم "بنك وايت انترناشونال".

وقالت الوزارة في بيان لها: "نهيب بجميع المواطنين في قطاع غزة بعدم التعامل مع هذه الشركة الوهمية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن البنك يقوم بمنح قروض مقابل عمولة تُدفع قبل منح القرض، وأنه يقوم بعمليات تحويلات مالية داخلية وخارجية وغيره من العمليات غير المضمونة لأنها تتم عبر منصات إلكترونية وهمية.

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وأوضحت الوزارة أن هذا البنك يعمل في الخارج ويستهدف المواطنين في قطاع غزة من خلال الإعلانات الممولة الموجّهة للقطاع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وعدم متابعة المنصَّات الإلكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لاستثمار أموالهم استثماراً آمناً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الاقتصاد #الاقتصاد #وايت انترناشونال

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