26 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1791 عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.

عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد. 1818 المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. 1879 تنصيب محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.

تنصيب محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل. 1940 تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.

تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية. 1972 مجلس الأمن يدين مجازر الكيان العبري في لبنان ويطالب بإطلاق سراح رجال الجيش والأمن والسوريين واللبنانيين المخطوفين فورًا.

مجلس الأمن يدين مجازر الكيان العبري في لبنان ويطالب بإطلاق سراح رجال الجيش والأمن والسوريين واللبنانيين المخطوفين فورًا. 1974 رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها عقب توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها عقب توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل. 1979 اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.

اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي. 1982 الجمعية العامة تدعو الكيان العبري إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

الجمعية العامة تدعو الكيان العبري إلى وقف إطلاق النار في لبنان. 1993 الولايات المتحدة تطلق صاروخاً يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك انتقامًا لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.

الولايات المتحدة تطلق صاروخاً يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك انتقامًا لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ. 1995 محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. 2004 استشهاد نايف أبو شرخ القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ومعه 6 مقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

استشهاد نايف أبو شرخ القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ومعه 6 مقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس. 2009 تسجيل أول إصابة داخلية بعدوى أنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية.

تسجيل أول إصابة داخلية بعدوى أنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية. 2006 أطلقت كتائب القسام "معركة وفاء الأحرار" ردًا على توغلات قوات الاحتلال لقطاع غزة المسماة " أمطار الصيف في أعقاب عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

المصدر / فلسطين أون لاين