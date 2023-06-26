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26 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

26 يونيو 2023 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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26 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1791 عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.
  • 1818 المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.
  • 1879 تنصيب محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.
  • 1940 تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.
  • 1972 مجلس الأمن يدين مجازر الكيان العبري في لبنان ويطالب بإطلاق سراح رجال الجيش والأمن والسوريين واللبنانيين المخطوفين فورًا.
  • 1974 رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها عقب توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
  • 1979 اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.
  • 1982 الجمعية العامة تدعو الكيان العبري إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
  • 1993 الولايات المتحدة تطلق صاروخاً يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك انتقامًا لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.
  • 1995 محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
  • 2004 استشهاد نايف أبو شرخ القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ومعه 6 مقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس.
  • 2009 تسجيل أول إصابة داخلية بعدوى أنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية.
  • 2006 أطلقت كتائب القسام "معركة وفاء الأحرار" ردًا على توغلات قوات الاحتلال لقطاع غزة المسماة " أمطار الصيف في أعقاب عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.
المصدر / فلسطين أون لاين
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