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1.6 مليون حاج يصلون إلى السعودية لأداء مناسك الحج

25 يونيو 2023 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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مكة المكرمة

أعلنت المملكة السعودية عن وصول 1.6 مليون حاج، حتى الجمعة الماضية، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأفاد بيان لمديرة الجوازات السعودية، مساء أمس السبت، بتوقعات سابقة للمملكة بأن يتجاوز عدد الحجاج مليوني شخص.

وأكد البيان وصول مليون و626 ألفًا و500 حاج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حتى الجمعة الماضية.

وأوضح أن عدد القادمين من خارج المملكة بعبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و559 ألفًا و53 حاجا، منهم 240 ألفًا و137 حاجا استفادوا من مبادرة طريق مكة.

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وأشارت إلى أن عدد القادمين عبر المنافذ البرية بلغ 60 ألفاً و617 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و830 حاجا.

ولا تزال وفود الحجاج تتوافد من مختلف أنحاء العالم، فيما تتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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