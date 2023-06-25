تخريج فوج جديد من فرسان كلية الرباط الجامعية

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح أن عملية النهوض والبناء للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة متواصل من خلال مسيرة من العمل الدؤوب المعمد بدماء الأبطال الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن أهالي القطاع.

وشدد خلال كلمة له في حفل تخريج الفوج الحادي عشر بكلية الرباط الجامعي، اليوم الأحد، على أهمية هذا الحدث وقدرة الخريجين على الانضمام إلى الأجهزة الأمنية وتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وتحدث اللواء مصلح عن رؤية وزارة الداخلية وأهدافها في تعزيز الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تعتبر خط الدفاع الأول للبلاد وأن تدريب وتأهيل الخريجين في كلية الرباط يسهم في بناء قوة أمنية متميزة.

وأضاف: "إن هذا الفوج يحمل اسم الشهيد ملازم خالد محمد مصلح، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني، وأن هذا الاسم يذكرنا بتضحيات الأبطال الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الشعب".

وختم كلمته بتوجيه رسالة للخريجين، داعيًا إياهم للالتزام بمبادئ القسم الذي أدوه أمام الله وقيادتهم وأبناء شعبهم، معربًا عن فخره وتقديره لجهود كلية الرباط والهيئة التدريبية التي ساهمت في تأهيل هؤلاء الخريجين.

المصدر / فلسطين أون لاين