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الكشف عن لقاءات ومباحثات تطبيعية جديدة بين المغرب و(إسرائيل)

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الكشف عن لقاءات ومباحثات تطبيعية جديدة بين المغرب و(إسرائيل)

25 يونيو 2023 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية مع وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن عقد لقاءات ومباحثات تطبيعية جديدة بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين تركزت حول مجالات الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وحسب الإعلام العبري، أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي مباحثات مع وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال المتطرّفة إيديت سيلمان تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

هذه المباحثات أعلن عنها مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب السبت، على هامش زيارة غير معلنة المدَّة تجريها إيديت للمملكة.

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وقال مكتب الاتصال عبر تغريدة إن "إيديت سيلمان التقت بنظيرتها المغربية ليلى بنعلي ودار نقاش حول مختلف مجالات التعاون الثنائي في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة".

وفي السياق، زارت الوزيرة المتطرّفة كنيسا يهوديا في العاصمة الرباط.

وأعلنت كل من المغرب ودولة الاحتلال في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، في خطوة ترفضها أحزاب سياسية وقطاعات شعبية في المملكة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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