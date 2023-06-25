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مضربون عن الطعام

طلبة من بيرزيت يواصلون الاعتصام داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

25 يونيو 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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طلبة من بيرزيت يواصلون الاعتصام داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

يواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، وإغلاقها رفضًا للاعتقال السياسي الذي يتعرَّض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.

بالتزامن مع ذلك يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

ويعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ 8 أيام، للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة، ووقف ملاحقة أبناء الجامعة.

وأعلنت كتل طلابية في جامعة بيرزيت، عن إغلاق حرم الجامعة بشكلٍ كامل اعتباراً من يوم أمس السبت وحتى يوم غدٍ الإثنين، رفضاً لاستمرار الاعتقالات السياسية بحق الطلبة.

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واستنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت محاولة الجامعة الالتفاف على قرارات الحركة الطلابية، بدلاً من الضغط لأجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين سياسيّاً.

ودعت الكتلة الإسلامية طلبة الجامعة للالتزام بقرارات الحركة الطلابية، وعدم حضور المحاضرات أو تقديم الامتحانات.

وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن والمعتقل لليوم الـ7 على التوالي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح والمختطف لليوم 12 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت فوزي أبو كويك منذ 5 أيام، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني منذ 4 أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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