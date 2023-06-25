مغادرة حجَّاج المكرمة السعودية عبر معبر رفح

بدأت صباح اليوم الأحد مغادرة حجَّاج المكرمة السعودية من أهالي الشهداء والأسرى، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، باتجاه المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة، منذ سـاعات الفجر الأولى على تجهيز حافلات الحجاج، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

وشارك في وداع حجَّاج المكرمة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، وأطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود والشرطة المجتمعية.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين اليوم 500 حاج، ومن المقرَّر أن تستكمل مغادرتهم خلال اليوم، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيستمر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.





المصدر / فلسطين أون لاين