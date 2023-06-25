فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حاضنات الأعمال.. مظلة حامية للمشاريع الريادية والشبابية

مكة المكرمة تفيض بالحجاج والبدء بأداء "طواف القدوم"

بعد 17 عامًا: التعطش للدماء من السماء

من يقف في وجه جرائم المستوطنين

"الوهم المتبدد".. 17 عامًا على أسر الجندي "شاليط"

الكرملين: إسقاط القضية الجنائية عن مؤسس فاغنر

الشيخ القائد أبو عطية رجلُ الدعوة والجهاد والإصلاح

حملة اعتقالات ومواجهات بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد

إذا تحرك الفلسطينيون، حركوا المياه الراكدة

تخوف الاحتلال من إدراج جيشه في القائمة الأممية السوداء

بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

25 يونيو 2023 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

ومن جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنين طقوس تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

وأما قوات الاحتلال، نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

3.jpg
 

1.jpg
 

2.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة