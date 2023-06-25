حملة اعتقالات ومواجهات بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخلَّلتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلًا وفتيين من بلدتي يعبد وعرابة، جنوب غرب جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين ريان طه حمارشة، ووسام نور زيد الكيلاني الذي اعتدت عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة يعبد.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل كريم أنور تلالوة (12 عامًا)، خلال اقتحامها بلدة عرابة.

واندلعت مواجهات في البلدتين بين الشبَّان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرَّر سليمان أبو غوش شقيق الشهيد حسين أبو غوش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمخيم قلنديا.

ويأتي ذلك، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واندلعت المواجهات في "منطقة المطينة" عند المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدَّى إلى إصابة عدد من السكان بالاختناق، عولجوا ميدانيًّا.

وأصيب شاب، في هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين عند مفترق عين أيوب قرب بلدة رأس كركر قضاء رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال عند منتصف الليل حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين