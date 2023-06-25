"الدعم السريع" يعلن إسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان عن إسقاط طائرتين حربيتين تتبعان للقوات المسلحة السودانية.

وقال بيان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن المقاتلتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) وتم إسقاطهما مساء السبت.

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وأضاف البيان إن عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدودة في الخرطوم في ظل ما وصفه انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر لدى الجيش.

وتابع: "تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات في أم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال."

وزعم البيان تزايد أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقواتنا في نيالا والفاشر والخرطوم.

المصدر / وكالات