فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب طولكرم

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

احذروا استخدام المروحة الكهربائية ليلًا!

باسل الأشقر يعود لناديه السابق

ما هو العرض الذي وافق عليه قائد "فاغنر" مقابل سحب قواته من موسكو؟

تفاصيل الحكم على رجل احتجز امرأة لأكثر من 31 عامًا!

أبو معمر: مسار سيف القدس الإستراتيجي سيتواصل حتى تحرير القدس

للأسبوع الـ25.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

خلال 24 ساعة.. إصابة 3 من جنود الاحتلال في الضفة والقدس

"العفو الدولية": السلطة تقاعست عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاة نزار بنات

الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب طولكرم

25 يونيو 2023 . الساعة 03:29 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب طولكرم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

كما أغلقت البوابة الحديدية على مدخل القرية، أمام المركبات الفلسطينية، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.

يُشار إلى أن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار ضد مستوطنين جنوب شرق مدينة طولكرم شمال الضفة.

اقرأ أيضا: خلال 24 ساعة.. إصابة 3 من جنود الاحتلال في الضفة والقدس

وقال موقع "والا" العبري، إن عدة طلقات نارية من منطقة طولكرم أطلقت صوب مستوطنة "أفني حيفتس" شمال غرب الضفة، ولم تسفر عن وقوع مصابين.

ولفت الموقع إلى أن قوة من جيش الاحتلال فتشت المنطقة وعثرت على أغلفة الرصاص الذي أطلق صوب المستوطنة في طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاحتلال #الضفة #مواجهات #طولكرم #مقاومين #الشباب الثائر #حاجز شوفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة