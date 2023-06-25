الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب طولكرم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

كما أغلقت البوابة الحديدية على مدخل القرية، أمام المركبات الفلسطينية، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.



يُشار إلى أن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار ضد مستوطنين جنوب شرق مدينة طولكرم شمال الضفة.

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وقال موقع "والا" العبري، إن عدة طلقات نارية من منطقة طولكرم أطلقت صوب مستوطنة "أفني حيفتس" شمال غرب الضفة، ولم تسفر عن وقوع مصابين.

ولفت الموقع إلى أن قوة من جيش الاحتلال فتشت المنطقة وعثرت على أغلفة الرصاص الذي أطلق صوب المستوطنة في طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين