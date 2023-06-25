باسل الأشقر يعود لناديه السابق

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن مركز شباب الأمعري عن عودة لاعبه السابق، باسل الأشقر لصفوف فريق كرة القدم، وذلك للدفاع عن ألوان الفريق في دوري الاحتراف الجزئي الموسم المقبل.

ويعتبر الأشقر من أبرز لاعبي خط الوسط في دوري المحترفين بالضفة الغربية، حيث انتقل لصفوف الأخضر قبل 4 سنوات قادما من نادي غزة الرياضي، ولعب له لمدة 3 مواسم، قبل أن ينتقل لصفوف شباب الظاهرية الموسم الماضي وظهر معه بشكل لافت.

وتعافى الأشقر من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، وبات جاهزا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

ويعمل الأمعري على ترتيب أوراق فريقه، بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة النائب جهاد طمليه، بهدف عودة الفريق مجددا لدوري المحترفين.

وفي سياق منفصل، بدأ لاعب الأمعري همام أبو حسنين مرحلة التأهيل للتعافي من إصابته بالرباط الصليبي، بعد إجرائه عملية جراحية مطلع العام الحالي.