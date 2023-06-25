تفاصيل الحكم على رجل احتجز امرأة لأكثر من 31 عامًا!

أعلن المدعي العام الفنزويلي، الحكم على رجل بالسجن لأكثر من 17 عامًا بتهمة احتجاز امرأة والاعتداء عليها جنسيًا لمدة 31 عامًا.

وكان ماتياس سالازار قد أوقف في يناير 2020، وحُكم عليه بـالسجن 17 عامًا وشهرين"، بتهمة "العنف الجنسي والتهديد والعنف النفسي"، وفق ما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب على "تويتر".

وقال وليام، إن الرجل "أبقى إحدى ضحاياه أسيرة لأكثر من 30 عامًا من أجل الاعتداء عليها جنسيا".

واندلعت القضية، التي أثارت صدمة قوية في فنزويلا، بعد أن فرت امرأة تُعرف باسم موريلا ليون من الشقة التي كانت محتجزة فيها لفترة 31 عامًا، في قرية بالقرب من مدينة ماراكاي (وسط فنزويلا الشمالي).

وقالت وسائل إعلام محلية إن المعتدي كان يرغمها على ممارسة الجنس معه مقابل الطعام والماء.

المصدر / وكالات