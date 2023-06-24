انسحاب فريق جديد

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب السموع عن تعليق مشاركته في بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية دوري المحترفين بالضفة الغربية، في ظل ما يمر به النادي من أزمات مالية وعدم قدرته على ترتيب أوضاع الفريق للموسم الجديد.

وقال السموع عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" إنه خاطب اتحاد كرة القدم لتعليق مشاركته في كأس الشهيد ياسر عرفات والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من يوليو المقبل.

وأرجع السموع أسباب طلب تعليق مشاركته في البطولة إلى التخلي المطلق والصريح عن المؤسسة الرياضية الأولى في بلدة السموع من كافة الأطراف، وأن الأمور تسير في طريق أبعد من ذلك إن لم يتم تدارك الموقف بشكل عاجل، حسب المنشور على حساب النادي.

ويعاني السموع من أزمة مالية جعلت العديد من اللاعبين يرحلون عن صفوفه إلى جانب الكابتن علي يونس المدير الفني للفريق، الذي استقال بعد نجاحه في قيادة السموع لتفادي الهبوط للدرجة الأولى.

وكانت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النادي من بلدية السموع استقالت بداية شهر يونيو الجاري، في عدم قدرتها على توفير مصادر مالية لبدء التحضير للموسم 2024/2023.