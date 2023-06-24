تجديد عقد مودريتش حتى عام 2024

يتأهب نادي ريال مدريد الإسباني للإعلان عن تجديد عقد لاعبه الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، في الأيام القليلة المُقبلة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاقٍ على كامل التفاصيل المتعلقة بالتمديد.



وكان ريال مدريد بعد الانتهاء من إبرام صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع جود بيلينغهام، خوسيلو، وإعادة إبراهيم دياز وفيران غارسيا إلى صفوفه مرة أخرى، قد أعلن عن سلسلة من تمديد عقود نجومه الحاليين، والذين تنتهي مع نهاية يونيو/حزيران الجاري، وأبرزهم: الألماني لوكا مودريتش، والإسباني داني سيبايوس بجانب القائد ناتشو فيرنانديز.



وحسب "فوتبول إسبانيا" نقلًا عن إذاعة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي الإعلان عن تجديد مودريتش، بعد غدٍ الإثنين 24 يونيو. وأوضح التقرير أن مودريتش سوف يُوقّع على عقد لمدة موسم واحد فقط، ليستمر في النادي الملكي حتى 30 يونيو/حزيران 2024.



وينتهي عقد مودريتش مع "النادي الملكي" بنهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي 2023، ويريد الكرواتي الاستمرار في ريال مدريد، ورفض عروضًا قياسية من أندية في دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي.



وشارك اللاعب المخضرم، الذي انضم إلى ريال مدريد من توتنهام صيف عام 2012، في 51 مباراة بالموسم المنصرم مع ريال مدريد، أسهم خلالها في 12 هدفًا، بواقع 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة. ومنذ عام 2012 شارك في 488 مباراة بقميص ريال مدريد سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 77 هدفًا آخر.



ويملك النجم المُتوج مع المنتخب الكرواتي ببرونزية مونديال قطر 2022، تاريخًا حافلًا خلال مسيرته مع ريال مدريد؛ إذ فاز بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بكأس العالم للأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وتُوج بالكرة الذهبية عام 2018.

المصدر / فلسطين اونلاين