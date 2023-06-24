فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجديد عقد مودريتش حتى عام 2024

حيفا: الآلاف يتظاهرون ضد استفحال الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال

دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن "السكري".. مطلوب اتخاذ إجراءات

إصابات في "أم صفا" والاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم بـ"قريوت"

كيف تمردت فاغنر في روسيا وكيف يواجهها بوتين؟

النائب "ربعي" يدعو للتصدي لحرب المستوطنين وإرهابهم في الضفة

خدمات رفح يخوض 4 مباريات تجريبية

"علماء فلسطين" تطالب بدعم عربي وإسلامي لأهل فلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال

الاحتلال يعتقل 3 أطفال من جنين

استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

بدعوة من جامعة الشرق الأوسط الأردنية:

الدناني يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الإعلام حول إعلام الطقس

24 يونيو 2023 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
...

شارك الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني، أستاذ الاتصال بقسم العلاقات العامة في كلية "ليوا للتكنولوجيا" بأبوظبي، رئيس تحرير مجلة "بحوث" في مناقشة رسالة ماجستير بكلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الأردنية.

وهدفت رسالة الماجستير المقدمة من الطالب ليث محمد الحياري، إلى "التعرف على مصداقية إعلام الطقس لدى الجمهور الأردني: دراسة مقارنة بين إدارة الأرصاد الجوية وطقس العرب".

وضمت لجنة المناقشة العلنية للطالب الحيارى الأستاذ الدكتور عزت محمد حجاب، رئيساً للجنة المناقشة، والدكتور هاني البدري ممتحن داخلي، والدكتورة هالة جمال مراقب الجلسة، وبإشراف الدكتور أحمد عريقات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الاعتماد على كل من إدارة الأرصاد الجوية وطقس العرب كمصدرين أساسيين لأخبار الطقس عند الجمهور الأردني جاءت بنسبة 32.3%.

وأبرزت النتائج أن درجة ثقة الجمهور الأردني في إعلام الطقس سواء كانت من "طقس العرب" أو "إدارة الأرصاد الجوية" كانت متوسطة.

وبينت أن الجمهور الأردني يعتبر "طقس العرب" أدق في تقديم توقعات الطقس مقارنةً بـ "إدارة الأرصاد الجوية"، حيث حصل "طقس العرب" على مستوى مرتفع في التقديرات، في حين تقييم "إدارة الأرصاد الجوية" كان على مستوى متوسط.

وأشارت أن درجة الموضوعية في كل من "طقس العرب" و"إدارة الأرصاد الجوية" تُقيم بشكل متوسط من جهة الجمهور الأردني.

وتأتي دعوة الدناني للمشاركة في المناقشات العلمية لطلاب الدراسات العليا في إطار التعاون العلمي والتنسيق الثنائي المشترك بين كلية ليوا للتكنولوجيا في أبوظبي وجامعة الشرق الأوسط الأردنية، حيث سبق له أن أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخليجية والعربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#البروفيسور عبد الملك الدناني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة