خدمات رفح يخوض 4 مباريات تجريبية

غزة/ وائل الحلبي:

أكد الكابتن إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح أن فريقه أنهى المرحلة الأولى من فترة الاعداد، وسيباشر في المرحلة التالية بعد الاجازة التي سيحصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أبو عريضة لـ إن فريقه سيلعب 4 مباريات تجريبية في المرحلة الثانية، والتي سيكون التركيز فيها على الأمور الفنية والتكتيكية بعد الانتهاء من مرحلة الاعداد البدني، مشيدا بحالة الالتزام من اللاعبين في كافة التدريبات رغم صعوبتها، خاصة وأن التدريبات تقام في بداية فصل الصيف وتحت درجات حرارة مرتفعة.

وأضاف مدرب خدمات رفح أن الفريق سيكون على أتم الجاهزية قبل مواجهة نماء في دور الـ32 من كأس غزة 2023 "بطولة الراحل إبراهيم أبو سليم"، لكنه لم يحدد الفرق التي سيخوض أمامها المباريات التجريبية.

وأشار إلى أن التدريبات ستتواصل بنفس الوتيرة على أن يحصل اللاعبين على يومين لقضاء إجازة العيد، قبل العودة إلى التدريبات ويخوض الفريق خلالها المباريات التجريبية والتي يسعى من خلالها للوقوف على مستوى الفريق ومدى الاستفادة من فترة الاعداد.

وشدد أبو عريضة على ثقته الكبيرة باستمرار نجاحات فريقه في الموسم القادم لاسعاد جماهير الأخضر التي لا تتوقف عن مساندة الفريق خلال مرحلة الاعداد.

المصدر / فلسطين أون لاين