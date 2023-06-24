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بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 أطفال من جنين

24 يونيو 2023 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل 3 أطفال من جنين (أرشيفية)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 أطفال من بلدتي يعبد وعرابة، جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم السبت، الطفلين ريان طه حمارشة، ووسام نور زيد الكيلاني، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب خلال اقتحامها بلدة يعبد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الطفل كريم أنور تلالوة (12 عامًا)، خلال اقتحامها  بلدة عرابة.

واندلعت مواجهات في البلدتين بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال بحسب نادي الأسير الفلسطيني، إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ.

كما أشارت جمعية واعد لحقوق الأسرى، إلى أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال بلغ نحو 180 طفلا.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، قد وثقت الخميس الماضي، استشهاد 23 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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