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بالفيديو اشتباك مسلّح في جنين والثوّار يحرقون مركبةً عسكريةً للاحتلال برام الله

24 يونيو 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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الثوّار يحرقون مركبةً عسكريةً للاحتلال برام الله 

تواصلت أعمال المقاومة ضد قواتِ الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية اليوم السبت. 

وأحرق الشبّان الثائر مساء اليوم السبت، مركبةً عسكريةً لقوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.

وأطلق المقاومون الفلسطينيون النار صوبَ قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج ابن عامر غرب جنين. 

وكانت قد تجددت المواجهات في قرية "أم صفا" بين الشبان الفلسطينيين الثائرين وبين قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء اليوم السبت.

 

وأُصيب جندي من قوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة، فيما أحرق المستوطنون في عدوانِهم المتواصل على القرية، 10 منازل و7 مركباتٍ ومحاصيل المواطنين. 

واعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف كانت تقل مريضًا قرب أم صفا شمال غرب رام الله وأصابوا سائق الإسعاف بجروح ورضوض.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذي حضروا للقريةِ كي يغطّوا الأحداث. 

وشرع المستوطنون أمس الجمعة،  بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله. 

وجاءت عملية الإخلاء عقب مواجهاتٍ عنيفة اندلعت منذ أول أمس بين الشبان الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانبٍ آخر، حيث أجبرت تلك المواجهات على إخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية.

وما زال المستوطنون وقوات الاحتلال يُصعّدون عدوانهم على القرى والبلدات الفلسطينية ويُدنّسون المساجد ويحرقون المحاصيل والمركبات والمنازل، وسط تصدٍّ بطولي من الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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