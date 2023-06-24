استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

تواصل طواقم الدفاع المدني الفلسطينية، عمليات الانقاذ في عدد من قرى شمال الضفة الغربية المحتلة، بسبب استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ عدة أيام.

وتمكنت تلك الطواقم من انقاذ، طفل أصيب بالاختناق وإخلاء عائلة من حريق منزل بفعل اعتداءات المستوطنين على قرية "أم صفا" شمالي مدينة رام الله.

وأكد بيان صدر عن الدفاع المدني، اليوم السبت، أن "العائلة التي تم إخلائها تتكون من ثمان أفراد أصيبو بالاختناق، وقد تم تأمينهم في إحدى مركبات الإطفاء وذلك لصعوبة وصول أي مركبة اسعاف للقرية".

وأضاف البيان أن "أربع مركبات إطفاء وانقاذ أخمدت حرائق ثلاث منازل في القرية نتجت بفعل اعتداءات المستوطنين".

وأحرق مستوطنون ظهر اليوم، ممتلكاتٍ للفلسطينيين في قرية "أم صفا" غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا القرية وأحرقوا عدة منازل، وحطموا واجهات مركبات الفلسطينيين هناك، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين