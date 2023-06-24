وقفة احتجاجية على دوار المنارة رفضًا لمواصلة السلطة الاعتقال السياسي

نظمّت كتل طلابية وحراكات شبابية وقفة رافضة للاعتقال السياسي الذي تنفذه أجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات والنشطاء، على دوار المنارة اليوم السبت.

وطالبَ النشطاءُ والطلبة خلال الوقفة أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس مجلس طلبة بيرزيت عبد المجيد حسن وبقية المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

ورفع المشاركون في الوقفة صورًا للمعتقلين السياسيين ولافتات منددة بالاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة.

وأدى عدد من طلبة جامعة بيرزيت صلاة الجمعة يوم أمس في حرم الجامعة بدعوة من الكتلة الإسلامية، تضامناً مع الطلبة المعتصمين المضربين عن الطعام رفضا الاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.

وكان عشرة من أبناء جامعة بيرزيت ونخبة الحركة الطلابية قد شرعوا بإضراب عن الطعام ابتداءً من أول أمس الخميس، مطالبين بالإفراج عن رئيس مجلسهم "عبد المجيد حسن"، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيى فرح"، والطالب "فوزي أبو كويك".

وكانت قد أعلنت كتل طلابية في الجامعة في بيان لها، إغلاق حرم الجامعة بشكل كامل وتعليق المسيرة التعليمية بما يشمل كافة الامتحانات.

وحملت الكتل الطلابية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مسؤولية إغلاق الجامعة وسلامة الطلبة المعتقلين والمضربين عن الطعام.

ومددت أجهزة السلطة، الأربعاء الماضي، اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن.

وقام جهاز مخابرات السلطة في رام الله بتمديد اعتقال رئيس مجلس الطلبة في الجامعة عبد المجيد حسن لمدة 10 أيام.

يأتي هذا التمديد بالتزامن مع إعلان الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، التشكيل النهائي لمجلس الطلبة لدورة عام 2023 – 2024، في ظل استمرار اعتقال رئيس مجلس الطلبة الطالب عبد المجيد حسن.











المصدر / فلسطين أون لاين