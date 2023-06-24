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دول أوروبية تراقب التطورات في روسيا بعد تصعيد فاغنر

24 يونيو 2023 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
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قائد فاغنر يعلن محاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بروسيا

أعلنت دول أوروبية، السبت، أنها تراقب عن كثب تطورات الأحداث في روسيا جراء التصعيد بين الكرملين ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في بيان، إنّ "العدوان ضد أوكرانيا يتسبب في زعزعة الاستقرار داخل الاتحاد الروسي".

كما حثّ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عبر تويتر، مواطني بلاده في روسيا على توخّي الحذر.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، على تويتر، إنه أجرى مشاورات مع رئيس وزرائه ووزير الدفاع والدول الحليفة بشأن الوضع.

وقال: "تجري مراقبة مجرى الأحداث خارج حدودنا الشرقية باستمرار".

من جانبه، أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، مجددًا أنهم على اتصال دائم مع الدول الحليفة ويراقبون عن كثب تطور الوضع في روسيا.

ووصفت إليانا يوتوفا نائبة الرئيس البلغاري، الوضع بأنه "مقلق للغاية"، وفقًا لوكالة أنباء "بي تي إيه" الحكومية.

وقالت: "لا يمكننا حتى الآن التكهُّن كيف سيؤثر هذا على بلغاريا وما سيكون تطور الأحداث من الآن فصاعدًا"، مضيفة أنه "من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث".

المصدر / الأناضول
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