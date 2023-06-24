البحرين تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

أدانت البحرين "بشدة" اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم السبت، موقف المنامة "الثابت والداعي إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ووقف العنف والتصعيد وتوفير الحماية للمدنيين".

وطالبت الخارجية البحرينية بـ "فتح آفاق جادة أمام استئناف عملية السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية" بحسب البيان.

يذكر أن بلدة "ترمسعيا" شمالي شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، تعرضت أول أمس لهجوم كبير من المستوطنين، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.

وتتعرض بلدات وقرى الضفة الغربية، المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، لاعتداءات مكثفة من المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وحرق مزارعهم، وتدمير ممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين