فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم

أول مباراة تجريبية لناديين في الدرجة الممتازة .. غدا

الاحتلال ومستوطنوه ينفذون عدة انتهاكات بالضفة

النائب زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

الضفة.. خرِّيجون يشتكون من التلاعب بنتائج مقابلات الوظائف الحكومية

الاحتلال ينتقم من تاريخ قريتي "لفتا" و"دير ياسين" بمشاريع استيطانية جديدة

العروب.. مخيم لاجئين يسلب الاستيطان أراضيه

"حماس": تصريحات "خان" مهمة ويجب أن تجد مكانها في الواقع

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

مركز حقوقي: تصاعد في حالات الاعتقال في الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية

زيلينسكي يعلق على الأزمة بين "فاغنر" والدولة الروسية

24 يونيو 2023 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
...
زيلينسكي يعلق على الأزمة بين "فاغنر" والدولة الروسية

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الأزمة بين مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة والدولة الروسية، قائلا إن "من يختارون طريق الشر يدمّرون أنفسهم".

وقال في بيان على تويتر: "كل شخص يختار طريق الشر يدمّر نفسه، يرسل طوابير من الجنود لتدمير حياة بلد آخر، ولا يمكنه منعهم من الفرار والخيانة عندما يتمردون".

وأضاف زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أهان الناس" وزج بمئات الآلاف في حرب أوكرانيا فقط "ليحصن نفسه بنهاية المطاف في موسكو ممن سلحهم بنفسه".

وتابع أن روسيا استخدمت "الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها"، لكن "لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها" الآن بسبب الفوضى الواسعة السائدة.

وفي وقت سابق السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".

وقال بوتين في خطاب متلفز، "نواجه خيانة، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب"، مؤكدا أن كافة المتورطين في هذه المحاولة "سيعاقبون حتما".

بدوره، اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، القوات الروسية بمهاجمة قواته، وهو ادعاء نفته موسكو.

المصدر / الأناضول
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#روسيا #أوكرانيا #زيلينسكي #فاغنر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة