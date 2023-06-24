زيلينسكي يعلق على الأزمة بين "فاغنر" والدولة الروسية

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الأزمة بين مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة والدولة الروسية، قائلا إن "من يختارون طريق الشر يدمّرون أنفسهم".

وقال في بيان على تويتر: "كل شخص يختار طريق الشر يدمّر نفسه، يرسل طوابير من الجنود لتدمير حياة بلد آخر، ولا يمكنه منعهم من الفرار والخيانة عندما يتمردون".

وأضاف زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أهان الناس" وزج بمئات الآلاف في حرب أوكرانيا فقط "ليحصن نفسه بنهاية المطاف في موسكو ممن سلحهم بنفسه".

وتابع أن روسيا استخدمت "الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها"، لكن "لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها" الآن بسبب الفوضى الواسعة السائدة.

وفي وقت سابق السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".

وقال بوتين في خطاب متلفز، "نواجه خيانة، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب"، مؤكدا أن كافة المتورطين في هذه المحاولة "سيعاقبون حتما".

بدوره، اتهم رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، القوات الروسية بمهاجمة قواته، وهو ادعاء نفته موسكو.

المصدر / الأناضول