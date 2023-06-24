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أول مباراة تجريبية لناديين في الدرجة الممتازة .. غدا

24 يونيو 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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أول تجريبية لناديين في الدرجة الممتازة .. غدا
غزة/ مؤمن الكحلوت:

بدأت العديد من أندية غزة في المرحلة الثانية للإعداد، والتي تشمل التدريب على الجوانب التكتيكية والمهارية، إلى جانب خوض العديد من المباريات التجريبية.

ويواجه شباب جباليا نظيره خدمات الشاطئ غدا الأحد على ملعب بيت لاهيا البلدي شمال قطاع غزة.

وستتوالى المباريات التجريبية للأندية خلال الأسابيع القادمة، استعدادا لخوض منافسات بطولة الكأس الذي سينطلق يوم 21 المقبل، وبطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى في شهر أغسطس القادم.

وتتواصل تدريبات أندية الدرجة الممتازة تدريباتها، في حين لم تبدأ 7 أندية من الدرجة الأولى وهي ( اتحاد دير البلح، وخدمات النصيرات، وشباب الزوايدة، والمجمع الإسلامي، وخدمات البريج، وأهلي النصيرات، وخدمات جباليا).

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#قطاع غزة #رياضة #الدرجة الممتازة

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