الاحتلال ومستوطنيه ينفذون عدة انتهاكات بالضفة

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على عدد من المواطنين، وهدموا 6 خيام سكنية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، في قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن "عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة عين الرشاش شمال شرق القرية، واعتدوا على السكان البدو بالضرب، ما أدى لإصابة مسن (80 عاما) برضوض، جرى نقله الى المستشفى، وشرعوا بعمليات هدم لعدد من الخيام السكنية في المنطقة."

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وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال "اقتحمت المنطقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة الزواهرة وهم: خالد، وعلي، وسليمان، قبل أن تنسحب مع المستوطنين من المكان".

المصدر / فلسطين أون لاين