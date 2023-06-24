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مركز حقوقي: تصاعد في حالات الاعتقال في الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية

24 يونيو 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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تصاعد في حالات الاعتقال في الضفة

رصد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق تصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية على يد الأجهزة الأمنية، وخاصة جهازي المخابرات العامة والوقائي، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي للمعتقلين داخل سجون الأجهزة الأمنية في الضفة.

وأشار المركز في بيان صحفي وصل "" إلى زيادة حالات الاعتقال بين الطلاب الجامعيين والأسرى المحرَّرين بشكل عام، وخاصة طلاب جامعة بيرزيت، وذلك في سياق الانتخابات الطلابية في الجامعة.

وأوضح أنه تمَّ اعتقال حوالي 10 طلاب، بمن فيهم رئيس مجلس الطلبة في الجامعة، عبد المجيد حسن، ورئيس المجلس السابق، عمر الكسواني، والطلاب يحيى قاسم وفوزي أبو كويك.

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وعبَّر المركز عن قلقه من المعلومات التي تفيد بوجود حالات تعذيب وعنف جسدي داخل معتقلات وسجون السلطة الفلسطينية، خاصة مع إعلان عدد من الطلاب الإضراب المفتوح عن الطعام، مما يضع حياتهم في خطر.

ودعا مركز الإنسان السلطة الفلسطينية إلى وقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك في إطار حرية الضفة الغربية، كما طالب لجنة الحريات في الضفة الغربية بتوثيق أي ادّعاءات تعذيب وتقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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